Замглавы Минстроя РФ Стасишин осмотрел проблемные ЖК в Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области побывал с визитом заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. В ходе визита он осмотрел проблемные ЖК и провел совещание по вопросам развития строительной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Никита Стасишин осмотрел жилые комплексы «Новинки Smart City», «Солнечный» и «Гелиос». Всё это - примеры разных подходов к решению вопросов обманутых дольщиков. Мы показали и наши проекты комплексного развития территорий, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале. - Провели совещание по основным направлениям совместной деятельности. Это и вопросы, касающиеся объектов незавершённого строительства, и наши предложения о развитии ипотечных программ.

Заместитель министра оценил темпы развития строительной отрасли и работу по восстановлению прав обманутых дольщиков.

- Темпы восстановления прав обманутых дольщиков в регионе говорят о слаженной работе федерального центра и команды Нижегородской области. В этом году все проблемные долгострои должны быть завершены, чтобы люди получили либо качественные квартиры, либо компенсации, − подчеркнул Никита Стасишин. − То, что сделано в регионе за последние пять лет, необходимо тиражировать как практику. Все вопросы оперативно решаются благодаря федеральному фонду, софинансированию, а также за счет правильно запущенных региональных механизмов.