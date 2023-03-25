Иностранные мессенджеры запретили в нижегородских школах с 1 марта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иностранные мессенджеры запретили в школах Нижегородской области с 1 марта 2023 года. Вместо этого педагогам предлагается общаться с родителями на платформе «Сферум».

- С 1 марта нижегородские педагоги не могут общаться с родителями с помощью «Telegram», «Viber» и других, включенных Роскомнадзором в перечень иностранных мессенджеров, - сообщает Newsroom24 со ссылкой на региональное министерство образования и науки. - Их использование исключено согласно федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Вместо этого нижегородским школам предложена платформа «Сферум».

- Она защищена от иностранного влияния и поддерживает функционал для осуществления образовательного процесса. «Сферум» отображается в VK Мессенджере, - заявили в министерстве.