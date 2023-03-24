Постоплата на парковках Нижнего Новгорода станет доступна 29 марта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Постоплата на платных парковках Нижнего Новгорода станет доступна водителям с 29 марта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

- Сегодня подписал постановление об изменениях в порядок оплаты. Теперь оплатить пользование парковкой можно до конца текущих суток, - пояснил глава города.

Сделать это можно будет прямо через смартфон в мобильном приложении «Парковки в Нижнем Новгороде» и на сайте parkovkinn.ru.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде автомобилистам запретили скрывать номерные знаки на платных парковках. Если номер авто нечитаем или намеренно скрыт за бумажкой, медицинской маской или залеплен грязью или снегом, то операторы парковки вправе убрать помеху, чтобы машину можно было идентифицировать.