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НовостиАвто24 марта 2023 14:38

Пробки 9 баллов сковали Нижний Новгород вечером 24 марта

Дорожную обстановку осложняют погодные условия
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Пробки 9 баллов сковали Нижний Новгород вечером 24 марта.

Пробки 9 баллов сковали Нижний Новгород вечером 24 марта.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Серьезные автомобильные заторы образовались на дорогах Нижнего Новгорода вечером в пятницу, 24 марта. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в 9 баллов.

Труднее всего ситуация обстоит в центре города. Красным на карте подсвечены улицы Белинского, Тимирязева, Окский съезд и проспект Гагарина в сторону площади Лядова. Большие пробки на улицах Ванеева, Родионова, Горького, Нижневолжской набережной в сторону Канавинского моста.

Постоять также придется на проспекте Гагарина в сторону деревни Ольгино, на улице Ларина в сторону «Меги», также на Новикова-Прибоя в сторону Мызинского моста и на проспекте Ленина перед кругом на Пролетарской.

Многокилометровая пробка в обе стороны собралась на улице Коминтерна из-за ДТП, также сложная ситуация на Удмуртской.