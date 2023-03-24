Пробки 9 баллов сковали Нижний Новгород вечером 24 марта. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Серьезные автомобильные заторы образовались на дорогах Нижнего Новгорода вечером в пятницу, 24 марта. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в 9 баллов.

Труднее всего ситуация обстоит в центре города. Красным на карте подсвечены улицы Белинского, Тимирязева, Окский съезд и проспект Гагарина в сторону площади Лядова. Большие пробки на улицах Ванеева, Родионова, Горького, Нижневолжской набережной в сторону Канавинского моста.

Постоять также придется на проспекте Гагарина в сторону деревни Ольгино, на улице Ларина в сторону «Меги», также на Новикова-Прибоя в сторону Мызинского моста и на проспекте Ленина перед кругом на Пролетарской.

Многокилометровая пробка в обе стороны собралась на улице Коминтерна из-за ДТП, также сложная ситуация на Удмуртской.