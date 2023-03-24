Генеральным директором «РусВинила» назначен Сергей Назаров. Фото: СИБУР

Генеральным директором кстовского ООО «РусВинил» назначен Сергей Назаров. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

- Полномочия Марка Лааля, возглавлявшего предприятие с декабря 2021 года по март 2023 года, прекращены вместе с закрытием сделки по продаже группой Solvay своей доли в «РусВиниле» компании СИБУР, - пояснили на предприятии.

39-летний Сергей Назаров – уроженец города Кстово. Оно окончил Кстовский нефтяной техникум, и вот уже более 17 лет работает на площадях СИБУРа – начинал аппаратчиком пиролиза, и за эти годы прошел карьерный путь до генерального директора. Сергей Назаров получил бизнес–образование по программе СИБУРа и INSEAD, обучался в Сколково по программе развития руководителей.