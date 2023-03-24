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НовостиАвто24 марта 2023 13:37

Парковку ограничат на улице Родионова в Нижнем Новгороде с 14 апреля

Запрет касается местных проездов
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Парковку ограничат на улице Родионова в Нижнем Новгороде с 14 апреля.

Парковку ограничат на улице Родионова в Нижнем Новгороде с 14 апреля.

Фото: Василий Вахрин

Парковку машин ограничат на улице Родионова в Нижнем Новгороде с 14 апреля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, ставить машины будет запрещено на местных проездах около дома №190, корп.6 и №188. К счастью, это ограничение временно: проезды необходимо освободить для того, чтобы здесь могли беспрепятственно проходить работы по прокладке инженерных коммуникаций.

Вероятно, после окончания работ парковаться здесь вновь разрешат.