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НовостиОбщество24 марта 2023 13:20

Шесть территорий выставят на торги по проектам КРТ в Нижегородской области

Пять из них расположены в Нижнем Новгороде
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Шесть территорий выставят на торги по проектам КРТ в Нижегородской области, пять из них - в Нижнем Новгороде.

Шесть территорий выставят на торги по проектам КРТ в Нижегородской области, пять из них - в Нижнем Новгороде.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Шесть территорий выставят на торги по проектам комплексного развития территорий в Нижегородской области в 2023 году. Об этом со ссылкой на главу минграда Марину Ракову сообщает пресс-служба регионального парламента.

Пять из этих участков расположены в Нижнем Новгороде – в Автозаводском и Ленинском районах, еще один – в Кстове. Комплексное развитие территорий предполагает снос существующих домов и объектов инфраструктуры и строительство на их месте нового современного жилья и социальных учреждений.

Ранее сообщалось, что торги по проекту КРТ в районе улицы Правды планируется провести в конце апреля. Также стало известно о том, что реновацию хотят провести в микрорайоне Красная Этна Ленинского района.