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НовостиПолитика24 марта 2023 11:41

Анастасия Золотова стала председателем Молодежной палаты при нижегородской Гордуме

Молодежная палата Нижнего Новгорода шестого созыва провела первое заседание
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Анастасия Золотова стала председателем Молодежной палаты при нижегородской Гордуме. Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Анастасия Золотова стала председателем Молодежной палаты при нижегородской Гордуме. Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Председателем Молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода избрана Анастасия Золотова. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Первое заседание Молодежной палаты шестого созыва состоялось 23 марта. В состав совещательного органа вошли молодые активные ребята, которые прошли конкурсный отбор и успешно защитили проекты.

В ходе мероприятия был утвержден регламент, новая структура палаты и состав постоянных комиссий. Кроме того, было проведено тайное голосование, по результатам которого председателем Молодежной палаты была избрана Анастасия Золотова. Ее заместителями стали Дарья Строкина и Николай Шечков.

В первом заседании нового созыва молодых парламентариев приняли участие председатель городской Думы Олег Лавричев, его заместитель Николай Сатаев, депутаты Инна Ванькина и Мария Самоделкина и другие нижегородские чиновники.

Олег Лавричев сказал молодым парламентариям напутственные слова, пообещал помогать в их деятельности и призвал принимать активное участие в работе постоянных комиссий Гордумы.