Анастасия Золотова стала председателем Молодежной палаты при нижегородской Гордуме. Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Председателем Молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода избрана Анастасия Золотова. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Первое заседание Молодежной палаты шестого созыва состоялось 23 марта. В состав совещательного органа вошли молодые активные ребята, которые прошли конкурсный отбор и успешно защитили проекты.

В ходе мероприятия был утвержден регламент, новая структура палаты и состав постоянных комиссий. Кроме того, было проведено тайное голосование, по результатам которого председателем Молодежной палаты была избрана Анастасия Золотова. Ее заместителями стали Дарья Строкина и Николай Шечков.

В первом заседании нового созыва молодых парламентариев приняли участие председатель городской Думы Олег Лавричев, его заместитель Николай Сатаев, депутаты Инна Ванькина и Мария Самоделкина и другие нижегородские чиновники.

Олег Лавричев сказал молодым парламентариям напутственные слова, пообещал помогать в их деятельности и призвал принимать активное участие в работе постоянных комиссий Гордумы.