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НовостиОбщество24 марта 2023 10:33

Станцию снеготаяния в Московском районе построят по концессии за 2,3 млрд рублей

Объект планируют разместить на улице Коминтерна
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Станцию снеготаяния в Московском районе построят по концессии за 2,3 млрд рублей.

Станцию снеготаяния в Московском районе построят по концессии за 2,3 млрд рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Нижнего Новгорода заключила концессионное соглашение на строительство станции снеготаяния в Московском районе. Ее создание обойдется в 2,3 млрд рублей, пишет NewsRoom24 со ссылкой на документы мэрии.

Станцию снеготаяния построят на земельном участке 29Б по улице Коминтерна. Объект будет предназначен для приема и утилизации снега.

На сайте городской администрации опубликован документ, согласно которому 23 марта 2023 года было заключено концессионное соглашение с ООО «Чистые улицы Приволжья». Компания вложит в строительство станции снеготаяния 322,5 млн рублей, соглашение рассчитано до 2043 года. Сама станция снеготаяния должна быть построена и заработать в 2024 году.