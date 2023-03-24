В МВД прокомментировали задержание руководителей ОБ ДПС ГИББ в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Министерстве внутренних дел России прокомментировали задержание руководителя Отбельного батальона ДПС ГИББ Нижегородской области и его заместителя. Их подозревают в получении взяток на протяжении последних пяти лет.

По информации нижегородского СУ СК, руководители подразделения с 2018 года наладили взаимовыгодное «сотрудничество» с нижегородским предпринимателем, у которого работают водители. Бизнесмен отстегивал гаишникам денег, чтобы его сотрудникам не выписывали штрафы за нарушение правил дорожного движения. Всего за эти годы руководители дорожной полиции получили по меньшей мере 240 тысяч рублей.

В МВД сообщили, что сейчас по данному факту проводится служебная проверка.

- Решением руководства ГУ МВД России по Нижегородской области сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. Назначена служебная проверка, по итогам которой в случае подтверждения вины оба будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в соответствии с законодательством, - заявили в пресс-службе МВД России.