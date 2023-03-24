Очередная партия гуманитарной помощи из Дзержинска доставлена на Донбасс

В Дзержинск из очередной гуманитарной командировки на Донбасс вернулись представители АНО «Ветераны боевых действий». В этот раз они доставили несколько тонн самого необходимого нашим бойцам на передовую – в воинские подразделения, располагающиеся в Донецке, Макеевке и Бердянске, а также навестили дзержинских военнослужащих из военных частей Мулино.

«Вот уже год мы помогаем нашим военнослужащим, поддерживаем их боевой дух посылками из дома. Подключились и промышленные предприятия, и небольшие частные организации, и депутаты, и обычные жители. Мы вместе, и это самое ценное и важное в нынешнее время. Благодарю всех, кто приносит посылки в наши пункты сбора, волонтеров, которые их сортируют и доставляют на передовую, даже несмотря на возможные риски. Отдельные слова благодарности Александру Киселеву и всем «Ветеранам боевых действий» за то, что подставляете надежное плечо нашим бойцам», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Среди посылок, переданных «за ленту» в этот раз, аккумуляторы для КАМАЗов, печи-буржуйки, резиновые сапоги, тактические наушники, очки и перчатки, тепловизоры, блиндажные свечи, маскировочные сети, комплекты для ремонта автомобилей, термобелье, военная форма, порядка 700 пар носков, медикаменты, продукты и средства личной гигиены.

«Без сильного тыла не бывает сильной армии – так было во времена Великой Отечественной войны, так осталось и сейчас. Жители Дзержинска приносят продукты, медикаменты, одежду. Есть постоянные участники сборов, как, например, одна бабушка, которая регулярно приносит носки, связанные ею и ее приятельницами. Помогают городская администрация, ОАО «Канат», которое участвует в снабжении бойцов своей продукцией, или компания «Синергетик», поставляющая бытовую химию. Есть двое мужчин из местного ателье, название которого они скрывают, – Сергей и Вячеслав, которые шьют для солдат маскировочные накидки. Школьники передают нашим солдатам весточки в виде писем и рисунков, и ребята всегда спешат открыть конверты, почувствовать, как их ценят, любят и ждут дома», – рассказал руководитель АНО «Ветераны боевых действий» Александр Киселев.

По словам Александра Киселева, следующая командировка на Донбасс запланирована в конце марта, когда будет собрана новая партия с вещами, которые необходимы военнослужащим.

«Благодарим «Ветеранов боевых действий» и всех жителей Дзержинска за все, что вы передали. Все нам пригодится при проведении боевых действий и, естественно, в быту. Для нас очень важно ваше внимание. Обещаем, что вернемся только с Победой!» – передали бойцы стрелкового батальон им. А. Невского, стоящего на линии боевого разграничения.

Напоминаем, в Дзержинске на сегодняшний день работают четыре пункта сбора гуманитарной помощи:

- гаражный бокс № 11 на территории двора администрации города, пл. Дзержинского, 1, вход со стороны пр-та Ленина (среда, пятница с 16:00 до 19:00, тел. 8 (8313) 32-05-87);

- АНО «Ветераны боевых действий», ул. Клюквина, 11а (будни с 10:00 до 16:00, 8 (8313) 25-02-26);

- охранная организация «Кольчуга», ул. Бутлерова, 19, вход с торца (пн-пт с 10:00 до 17:00, 8 (8313) 28-02-18, 8 (951) 907-48-20);

- Местная национально-культурная автономия татар г. Дзержинска, пр-кт Ленина, 77 (приём по предварительному звонку по тел. 8 (910) 147-70-68).

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска