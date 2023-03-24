В акции «День донора» приняли участие 38 сотрудников Нижегородского водоканала
22 марта в ежегодной акции «День донора» на Нижегородской станции аэрации приняли участие 38 сотрудников различных структурных подразделений АО «Нижегородский водоканал». Многие из них участвовали в акции уже не в первый раз.
Например, Юлия Мишанова, заместитель начальника отдела подбора, оценки и развития персонала, сдавала кровь уже в девятый раз.
– Донором я являюсь с 2010 года. Регулярно принимаю участие в акциях, которые проводятся как у нас в водоканале, так и в Нижегородском областном центре крови. Сдаю кровь потому, что хочу помочь тем людям, которые в ней нуждаются. Считаю такую помощь крайне важной, – рассказала Юлия.
А Наталья Леонтьева, ведущий специалист отдела учета и расстановки кадров АО «Нижегородский водоканал», была в числе тех сотрудников, кто принял участие в акции впервые.
– Подобные акции проходят в Нижегородском водоканале уже не в первый раз, но прежде я не решалась принимать в них участие. Вид крови меня немного пугает. Но в этом году я, наконец, смогла побороть свой страх. Пусть моя кровь поможет спасти чью-то жизнь, – заявила Наталья Леонтьева.
Юлия Ильина, специалист по кадрам первой категории отдела учета и расстановки кадров, тоже сдавала кровь в первый раз, так как решила поддержать свою коллегу Наталью.
– Раньше я никогда не сдавала кровь, тоже немного побаивалась этой процедуры. Но когда Наталья недавно сказала, что собирается принять участие в акции, даже несмотря на то, что боится вида крови, я решила её поддержать. Вдвоём было не так страшно, крови сдали в два раза больше, а это значит, что врачи теперь смогут спасти больше людей, – рассказала Юлия.
В АО «Нижегородский водоканал» акция «День донора» проводится два-три раза в году уже много лет подряд. Её организацией со стороны компании занимается документационно-организационное управление. Сотрудники управления оповещают сотрудников о возможности принять участие в акции, договариваются о месте и времени её проведения, готовят списки доноров, занимаются заказом корпоративного автобуса для тех, кто желает принять участие в «Дне донора», но работает на других объектах водоканала.
Акция проводится два-три раза в году уже много лет подряд
– В очередной раз состоявшийся на базе Нижегородского водоканала «День донора» показал неравнодушие наших сотрудников. Работники водоканала осознанно идут на этот шаг, понимая, что их кровь может спасти жизнь человека, – резюмировал начальник документационно-организационного управления Николай Лешков.
Благодарим сотрудников АО «Нижегородский водоканал» за неравнодушие и ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой» за предоставленную возможность.
Фото: АО «Нижегородский водоканал»