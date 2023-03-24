Девять домов останутся без света и горячей воды в Нижнем Новгороде 24 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девять домов в Нижнем Новгороде останутся без света и горячей воды в пятницу, 24 марта. Отключения запланированы в Автозаводском, Канавинском и Советском районах. Об этом сообщат городское управление ГОЧС.

В Автозаводском районе без электричества останутся жильцы домов №3 и 5 по улице Дружаева и домов №11,13,15 по улице Переходникова. Света здесь не будет с 10 до 17 часов.

В Канавинском районе до 13 часов не будет горячей воды в домах №2 и 6 по улице Есенина.

В Советском районе также без горячей воды останутся дома по ул. Генерала Штеменко,9/16, а также бульвар 60-летия Октября,18. Воды не будет с 10 до 16 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением работ на объектах ЖКХ.