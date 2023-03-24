Еще 49 камер фиксации нарушений ПДД появится в Нижегородской области в 2023 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

49 новых камер фиксации нарушений правил дорожного движения появится на дорогах Нижегородской области в 2023 году. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного Собрания, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Сейчас в регионе работают 375 стационарных камер, 100 передвижных и 4 мобильных комплекса. Комплексы фиксируют такие нарушения, как езда без фар и ремней безопасности, разговоры по телефону за рулем, выезд за стоп-линию и, конечно, превышение скорости.

В этом году Госавтоинспекция предложила 144 места для размещения новых комплексов фото- видеофиксации нарушений, однако пока камер поставят лишь 49 – в 2023 году на эти цели будет направлено 137,7 млн рублей. Места, где их разместят, определит специальная рабочая группа.