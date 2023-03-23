Дополнительные поезда из Нижнего Новгорода в Москву запустят на майские праздники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дополнительные составы будут запущены между Нижним Новгородом и Москвой на майские праздники с 28 апреля по 5 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале ОАО «РЖД».

Ожидается, что помимо Нижнего Новгорода изменения количество поездов затронет и другие крупные города, такие как Санкт-Петербург, Казань, а также курорты Краснодарского края. РЖД отмечает, что планируется запуск более 800 дополнительных поездов.

По предварительным данным, пиковыми датами выезда станут 28 апреля и 5 мая, а возвращения 1 мая и 9 мая.

РЖД также упоминает, что они будут наблюдать за спросом на поездки, и в случае увеличения спроса готовы будут добавить вагоны в уже созданные схемы поездов или увеличить количество дополнительных составов.

Елизавета КОПЫЛОВА