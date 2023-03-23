Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на летнее расписание с 26 марта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нижегородский аэропорт им. В.П. Чкалова переходит на летнее расписание, которое будет действовать с 26 марта по 28 октября. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Уже с конца марта жители Нижегородской области смогут ознакомиться с новым расписанием аэропорта. В весенне-летний период нижегородцам будет доступно 26 направлений полетов.

Перевозки будут осуществлять 13 авиакомпаний - рейсы будут представлены как внутрироссийские, так и международные.

Внутрироссийских рейсов будет больше, чем международных. Самолеты будут летать девятнадцатью направлениями, в том числе в Москву и Санкт-Петербург, а также во многие крупные города, такие как Астрахань, Махачкала, Мурманск, Новосибирск, Уфа, Челябинск и другие. Традиционный южный маршруты в Сочи будет обслуживать сразу несколько авиакомпаний, а частота рейсов будет увеличена до четырех в день.

Международные рейсы будут осуществляться в такие города, как Алматы, Анталья, Ереван, Минск, Стамбул, Ташкент, Шарм-эль-Шэйх. Недавно также появились новые рейсы до Минска и Ташкента. В Анталью рейсы будут осуществляться не только в качестве пакетных туров, но и прямыми регулярными рейсами авиакомпаний «Аэрофлот» и Red Wings.

Елизавета КОПЫЛОВА