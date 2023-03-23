В Нижегородской области 64 пары заключат брак 23 марта 2023 года

64 пары заключат брак 23 марта в Нижегородской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

64 пары заключат брак в Нижегородской области 23 марта 2023 года. Об этом сообщает Главное управление ЗАГС региона.

По словам руководителя ведомства Ольги Красновой, «красивые» даты традиционно пользуются большой популярностью у молодоженов. Так, например, в «зеркальную» дату 22.02.2022 в регионе поженились 228 пар: 124 в областном центре и 104 – в районных ЗАГСах.

- Многие хотят, чтобы в свидетельстве о заключении брака стояла красивая комбинация чисел. Это могут быть повторяющиеся или чередующиеся цифры. Пусть сегодняшняя дата - 23.03.2023 – станет для молодоженов отправной точкой в долгую и счастливую семейную жизнь, - сказала Ольга Краснова.

Неделя после завершения Великого поста и на Красную горку и вовсе насчитывает порядка 500 желающих по всей области. Пройдут бракосочетания в период с 17 по 23 апреля 2023 года.