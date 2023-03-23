Более 300 миллионов направят на ремонт дорог в Нижегородской области в 2023 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свыше 300 миллионов рублей направят в Нижегородской области на реконструкцию, ремонт и содержание дорог в 2023 году. Соответствующий вопрос обсуждался на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству регионального Заксобрания 23 марта.

Согласно принятым изменениям в региональный бюджет, расходы на дорожный фонд будут увеличены на 942 млн рублей. Средства пойдут на капитальный ремонт дорог в Нижнем Новгороде, на Бору, в Дзержинске, а также в ряде районов – в Дивеевском, Павловском и Уренском муниципальных округах.

Более 90 млн рублей будет выделено Нижнему Новгороду, Богородскому и Уренскому районам, а также Сарову. Дополнительно 80 миллионов рублей к бюджету на реконструкцию дорог получит Дзержинск.

Свыше 121 миллиона рублей выделено для проектирования и содержания интеллектуальных транспортных систем в регионе, более 500 млн рублей –на создание дополнительных пунктов весогабаритного контроля.

Елизавета КОПЫЛОВА