Светлана Ануфриева может стать министром молодежной политики Нижегородской области. Фото: тг-канал ВОВК

Руководитель молодёжного центра «Высота» Светлана Ануфриева может стать министром молодежной политики Нижегородской области. Об этом сообщает политический обозреватель Андрей Вовк в своем телеграм-канале.

По словам Вовка, у Светланы Ануфриевой большой опыт организационной работы на крупных мероприятиях.

- Светлана Ануфриева возглавляет «Высоту», отлично проявила себя при подготовке крупных мероприятий - ЧМ, юбилея Нижнего, студвесны, полуфиналист «Лидеров России», - прокомментировал Андрей Вовк.

Также он не исключает, что министерство может возглавить Иван Калмыков, который сейчас занимает должность заместителя министра кадров и молодежной политики.