Очередная партия гуманитарного груза массой около 40 тонн отправляется в зону СВО из Нижнего Новгорода

23 марта 2023 года из Нижнего Новгорода в Луганскую Народную Республику отправилась еще одна партия гуманитарного груза, собранного активистами народного движения «Нижегородское ополчение-2022», гражданами, священнослужителями и нижегородскими предпринимателями. Сопроводит груз председатель городской Думы Нижнего Новгорода, председатель движения «Нижегородское ополчение-2022» Олег Лавричев. Для него это уже десятая по счету поездка в зону специальной военной операции.

Автомобили с гуманитарной помощью для мобилизованных граждан и военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации освятил Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Также на богослужении присутствовали депутат городской Думы Татьяна Скоробогатова, депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Олег Кирица, активистка движения «Нижегородское ополчение – 2022» Ирина Хаюрова, священнослужители и представители нижегородского бизнес-сообщества.

В составе груза – продукты питания и медикаменты, строительные материалы, маскировочные сети, средства обогрева, инструменты и электроагрегаты, экипировка и обмундирование, средства связи, постельные принадлежности и предметы быта. Общий вес – около 40 тонн.

В ходе мероприятия Владыка освятил штандарты народного движения, образованного по инициативе нижегородцев в память об освободительном походе великих нижегородцев – Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

После освящения символики митрополит Георгий обратился к собравшимся: «400 лет назад на нижегородской земле совершилось большое соборное дело – было создано Нижегородское ополчение, во главе которого стояли великие сыны России Кузьма Минин и князь Пожарский. От мала до велика встал народ на защиту своей веры, своего народа и земли. Сегодня, когда Россия вновь сталкивается со злобой и ненавистью, вновь появляется Нижегородское ополчение, чтобы помочь жителям Донбасса и тем, кто защищает нашу Родину в зоне спецоперации. Посылая гуманитарную помощь, которую собирали люди самых разных возрастов и профессий, мы соборно осуществляем заботу о том, чтобы через ратный подвиг воинов мир и радость восторжествовали в жизни нашего народа».

«Под штандартами «Нижегородского ополчения» собираются все неравнодушные граждане – нижегородцы – люди, готовые защищать свое Отечество и помогать нашим воинам. Эта помощь, словно маленькие ручейки сольется в единую, большую реку под девизом «Купно за едино! Вместе победим!», – сказал в заключение Олег Лавричев.