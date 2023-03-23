Специалисты «Нижновэнерго» приняли более 628 тыс. обращений потребителей в 2022 году за 12 месяцев

В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» подвели итоги работы с потребителями в 2022 году за 12 месяцев. В указанный период специалисты энергосетевой компании приняли более 628 тыс., все обращения были приняты дистанционно.

Напомним, что с начала апреля 2021 года в рамках мер по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции все центры обслуживания потребителей «Россети Центр и Приволжье» были переведены на работу в онлайн-режим. 95 тыс. обращений касались услуги технологического присоединения, 19 тыс. – оказание дополнительных услуг.

Помимо технологического присоединения востребованы услуги по предоставлению технических ресурсов (получение справок о наличии/отсутствии электрических сетей на участке заявителя, согласование работ в охранных зонах электросетевого хозяйства, допуск сторонних лиц для выполнения работ на электросетевых объектах и т.д.), переустройству сетевых объектов, а также обращения по вопросам качества электрической энергии.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» напоминает потребителям о возможности получить услуги в дистанционном формате, посредством интерактивных сервисов: на едином портале электросетевых услуг – ТП.РФ портал-тп.рф. Также можно проконсультироваться по бесплатному круглосуточному номеру Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8 (800) 220-0-220.