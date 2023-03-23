Нижегородская телебашня превратится в гигантский термометр с 23 марта. Фото: Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр

Нижегородская телебашня с 23 марта будет показывать температуру воздуха. Таким образом, помимо своей основной задачи она будет выполнять важную общественную функцию. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр

Тематическая подсветка будет включаться ежедневно: на башне будут транслироваться цифры, обозначающие показатель температуры. Кроме того, цвет подсветки будет указывать на погоду: от светло-голубого до темно-синего в морозную погоду и от бледно-желтого до красно-оранжевого – в теплую и жаркую погоду. Данные будут передаваться с сервиса Яндекс.Погода.

- Признаюсь, идея с городским термометром появилась у нас достаточно давно, и благодаря установке медиаэкрана с «бегущей строкой» мы смогли реализовать этот оригинальный социально значимый проект. Надеюсь, новый функционал будет востребован нижегородцами, - отметил и.о. директора Нижегородского филиала РТРС Илья Прыгунов.