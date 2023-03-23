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НовостиОбщество23 марта 2023 11:33

Обанкротившийся городецкий судоремонтный завод выставлен на торги за 36 млн рублей

Сейчас на предприятии не ведется никакой деятельности
Источник:kp.ru
Сейчас предприятие не работает.

Сейчас предприятие не работает.

Фото: Авито.

Признанный банкротом городецкий судоремонтный завод выставлен на торги за 36,1 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте Авито.

Сейчас предприятие не работает, никакой деятельности там не ведется. В 2021 году он был признан банкротом. Несмотря на то, что собственники ранее вкладывались в модернизацию завода, это не спасло его от банкротства.

Первоначальная цена при продаже была 120 млн рублей. Однако в начале 2023 года цена снизилась до 96 миллионов, а сейчас упала до 36 миллионов рублей.

В комплекс, который расположен на улице Новой, входит несколько нежилых зданий и складов. Общая площадь завода составляет 17 тысяч квадратных метров, а размер территории – 3 Га.

Елизавета КОПЫЛОВА