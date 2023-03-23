В Мининском университете стартовал финальный этап олимпиады “Форсайт-педагогика”

Выступление вокальной студии "Свирель" Мининского университета

Финальный тур Всероссийской студенческой олимпиады “Форсайт-педагогика” стартовал 22 марта в Мининском университете. В заочном этапе свои знания по педагогическим наукам проверили 337 студентов из разных уголков России от Ставрополя до Благовещенска. В финале за победу будут бороться 27 команд из 26 городов.

- По статистике за прошлый год, профессии педагогического спектра вошли в ТОП-3 выбора абитуриентов наравне с медицинским образованием и IT, - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - При этом взгляд на профессию меняется, студенты хотят не просто получить высшее педагогическое образование, но и получить дополнительные компетенции, повысить уровень своего мастерства в том числе через участие в профессиональных конкурсах. В Год педагога и наставника мы проводим нашу традиционную олимпиаду в 6 раз. Она посвящена 200-летию со дня рождения основоположника дошкольной педагогики в России - Константина Дмитриевича Ушинского. Великий педагог говорил, что “Без личного труда человек не может идти вперед”. Профессия педагога - это ежедневный труд и работа над собой как в профессиональном плане, так и в личностном. Будут ли следующие поколения любить свою страну, найдут ли дело всей своей жизни, смогут ли стать достойными гражданами России - все это во многом зависит от педагогов.

С приветствием к участникам олимпиады обратилась начальник управления юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования Министерства образования Нижегородской области Инна Кочергина.

- Роль педагога в настоящее время очень ценна, - отметила она. - Каждая образовательная организация заинтересована в молодых и креативных кадрах, и я уверена, что вы именно такие. Желаю удачи и помните, что вы уже победители, так как вы здесь!

На заочном этапе олимпиады участники писали научные статьи и проходили онлайн-тестирование. Теперь, в финале, им предстоит показать свои знания и навыки в индивидуальных и командных испытаниях.

"Визитка" команды Мининского университета

Идея форсайта состоит в том, что будущие учителя ставят конкретные цели, заглядывая в будущее. То есть, теоретические знания применяются в практических условиях педагогического процесса. Одна из основных задач — показать, как молодой педагог может реализовать себя, сформировать новый образ учителя, реализовать те цели, которые ставятся в Год педагога и наставника.

Никита Галушков, студент 3 курса Благовещенского государственного педагогического университета, будущий учитель русского языка и литературы, рассказал, что его вуз только присоединился к "Форсайту".

- Мы решили, что наш университет достоин принимать участие в этом событии - и вот мы в финале! Нам очень нравится Нижний Новгород и атмосфера в Мининском, мы предвкушаем интересные конкурсные задания. Хотим по максимуму продемонстрировать свои знания и навыки, чтобы все узнали, что на Дальнем Востоке есть такой замечательный университет! - поделился он.

Напомним, студенческая олимпиада “Форсайт-педагогика” входит в перечень конкурсов и олимпиад, рекомендованных министерством Просвещения РФ.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина