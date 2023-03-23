Новый завод безалкогольных напитков построят в Лыскове в 2025 году

Новый завод безалкогольных напитков построят в Лыскове к 2025 году. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новый комплекс по производству безалкогольных напитков планируют построить в городе Лысково Нижегородской области в ближайшие два года. Строительством займется ООО «Лысковские напитки» при поддержке Корпорации развития Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На новом предприятии будет осуществляться производство, розлив и хранение готовой продукции, а также сырья и материалов для ее производства. Инвестиции в проект составляют 700 миллионов, на новом комплексе будет создано 25 рабочих мест. Сроки реализации проекта составляют с 2023 по 2025 год.

Сами напитки планируют выпускать в стеклотаре в объёме 0,33л, 0,5л и 0,7л. В производстве будет запуск 15 наименований продукции по различной рецептуре. Руководитель Корпорации развития региона Игорь Ищенко отмечает, что ведомство оказывает всестороннюю поддержку не только новым инвесторам, но и тем, кто хочет развивать свой бизнес.

Елизавета КОПЫЛОВА