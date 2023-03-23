«ТНС энерго НН» выявляет случаи энерговоровста

С начала 2023 года специалисты гарантирующего поставщика провели в многоквартирных домах 3 929 рейда по обнаружению и повторному ограничению ранее отключенных должников, самовольно подключившихся к энергоресурсу. За этот период было зафиксировано 1 932 случая энерговоровства.

Кроме повторного отключения электроэнергии, неплательщиков ждут и другие последствия – штраф за самовольное подключение составляет от 10 до 15 тысяч рублей, в случае рецидива – от 15 до 30 тысяч рублей.

Важно отметить, что из-за действий нарушителей могут пострадать все жители многоквартирного дома. Несанкционированное потребление влияет на рост начислений за ОДН и способно привести к перепадам напряжения в сети, значительно повышая риск отключения электроэнергии и возникновения пожаров.

Если у абонентов «ТНС энерго НН» есть подозрения, что к электросетям дома произведено самовольное подключение, то они могут обратиться в любой клиентский офис или написать обращение на сайте nn.tns-e.ru. В иных случаях по данному вопросу гражданам необходимо обращаться в управляющую компанию или обслуживающую организацию. В частном жилом секторе подобными проверками занимаются сетевые компании.