МегаФон разогнал мобильный интернет в туристических местах Нижнего Новгорода Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На 33% выросла скорость передачи данных в смартфонах абонентов МегаФона, живущих или прогуливающихся в исторической части города, а также на проспектах Ленина и Гагарина. Это стало возможным благодаря модернизации настроек действующего телеком-оборудования, которую провели инженеры оператора.

Технические работы затронули площадки агрегации, расположенные в Нижегородском, Приокском, Автозаводском и Канавинском районах. В зону их действия попадают основные транспортные магистрали: проспект Ленина и проспект Гагарина, а также основные туристические локации. Среди них главная пешеходная улица Большая Покровская, площадь Горького и находящийся поблизости заповедный квартал исторических домов, знаменитая Нижегородская ярмарка и Стрелка, где в уникальных пакгаузах 10 месяцев назад открылись концертный и выставочный залы. Кроме того, на Стрелке сейчас строится Ледовый дворец, который также станет центром притяжения болельщиков из разных регионов страны.

«Туристический потенциал Нижнего Новгорода растет год от года, и МегаФон делает все, чтобы соответствовать увеличивающимся требованиям. Около половины всего мобильного интернет трафика абоненты, находящиеся в центре города, расходуют на соцсети, видеоконтент и мессенджеры. Для использования этих сервисов особенно важна высокая скорость интернета, поэтому мы аккумулировали трафик базовых станций, что позволило нарастить пиковую скорость мобильного интернета на 33-40%», — говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

Год назад Нижний вошел в пятерку самых посещаемых городов наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Казанью, ежегодно принимая более 2 млн гостей. Большой поток туристов ожидается и в этом году уже через месяц — по данным сервиса путешествий Туту.ру Нижний попал в тройку самых востребованных направлений на майские праздники.