«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжат наращивать долю интеллектуального учета электроэнергии

В рамках достижения одной из стратегических целей Обществ – снижения потерь электроэнергии до уровня технических, «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» реализуют целый комплекс мероприятий от изменения бизнес-процессов до применения инновационного оборудования.

Интеллектуальные приборы учета (ИПУ) – ключевой элемент комплексной информационно-технологической системы борьбы с потерями, а также необходимый инструмент для оперативного выявления и пресечения хищений.

За 2022 год специалисты Обществ установили порядка 285 тысяч «умных счетчиков», что позволило увеличить долю интеллектуального учета до 27,1%. Цель 2023 года – увеличение данного показателя до 30,6%.

Современные приборы учета позволяют потребителям контролировать график потребления электроэнергии и экономить за счет возможности выбора тарифа. Передачу информации «умный счетчик» в энергокомпанию осуществляет в автоматическом режиме. Проверка, настройка прибора и контроль параметров сети также выполняются дистанционно. При этом потребитель не несет никаких финансовых затрат на установку и техническое обслуживание нового оборудования.

«В проекты по развитию интеллектуальных систем учета электроэнергии компания ежегодно инвестирует колоссальные финансовые ресурсы. Их внедрение позволяет получать четко регламентированный «цифровой след», что повышает прозрачность учета и для энергокомпании, и для потребителя», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.