Готовность ребёнка к школе помогут определить специалисты Мининского университета

В конце марта в Нижнем Новгороде начинается приём заявлений в первые классы на 2023-2024 учебный год. К этому времени родители будущих учеников уже должны принять решение, отдавать ребенка в школу или подождать ещё год, чтобы лучше подготовить его к обучению. Вопросы, которые волнуют взрослых серьёзные: как пройдёт адаптация ребенка к новой для него школьной жизни, сможет ли ребенок успешно осваивать школьную программу, сложатся ли у него отношения с учителем и одноклассниками.

Поэтому в последний перед школой год многие родители начинают усиленно заниматься подготовкой детей к обучению. Они водят их в развивающие центры, на пришкольные курсы подготовки, нанимают репетиторов и т. д. Основной акцент делается на обучении базовым навыкам: чтению, письму, счёту. Кандидат психологических наук, доцент, и. о. заведующего кафедрой психологии и педагогики дошкольного и начального образования факультета психологии и педагогики Мининского университета Елена Гуцу рассказала, действительно ли овладение этими навыками является необходимым для успешного обучения в школе.

«Доктору психологических наук, профессору Леониду Абрамовичу Венгер принадлежит высказывание: «Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать. Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться». Это говорит, прежде всего, о том, что готовность к обучению – явление намного более сложное, чем просто накопленная база знаний и навыков. Психологическая готовность к обучению является комплексной характеристикой развития всей личности ребёнка, затрагивающая его мотивационную, интеллектуальную, волевую, социальную сферы. Поэтому очевидно, что и тактика подготовки ребёнка к школе не может ограничиваться только обучением.

Содержанием эффективной подготовки ребёнка к обучению, отвечающей требованиям современной школы, должно стать не опережающее изучение программы и не «напичкивание» ребёнка всякого рода информацией «впрок», а разностороннее развитие его личности. Важно понимать, что психологическая готовность к школе возникает у детей не сама по себе, а образуется постепенно в традиционных видах деятельности ребёнка-дошкольника: в труде, в игре, в общении со взрослыми и сверстниками.

На что же могут обратить внимание родители, чтобы понять, готов ли психологически ребёнок к обучению в школе?

Основу интеллектуальной готовности к обучению составляют умение думать, анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, умение строить логические связи, способность к концентрации внимания, развитие памяти, мелкая моторика.

Очень важным показателем является развитие речи: богатый словарный запас и способность рассказывать что-то на доступные темы, в том числе и элементарные сведения о себе, умение составлять небольшие рассказы по сюжетным картинкам, серии картинок.

Очень важны общая осведомлённость и широкий кругозор ребёнка.

Не подавляйте исследовательский интерес дошкольника. Учите ребёнка самого искать ответы на свои бесконечные «почему», выстраивать причинно-следственные связи. Тогда к моменту поступления в школу ему многое удастся постичь на собственном опыте.

Волевая готовность к обучению предполагает способность делать не только то, что хочется, но и то, что надо; не бояться трудностей, а при возникновении – разрешать их самостоятельно; способность вести себя сообразно ситуации; умение сосредоточиться, сознательно управлять эмоциями.

Важно помнить, что формирование волевой готовности эффективнее всего происходит в игре! Игры учат спокойно дожидаться своей очереди, подчиняться правилам, с достоинством проигрывать, выстраивать свою стратегию и при этом учитывать постоянно меняющиеся обстоятельства и т. д.

Также необходимо приучать ребёнка к смене деятельности, режиму дня. Важно проявлять веру в ребенка, искренне поощрять, помогать и поддерживать. Постепенно ребенок разовьёт в себе способность к волевому усилию, но не сразу. Помогите ему!

Чтобы понять, сформирована ли у ребенка социальная готовность к обучению, нужно ответить на следующие вопросы.

- Умеет ли ребенок общаться с детьми? Проявляет ли инициативу в общении или ждёт, когда его позовут другие ребята?

- Чувствует ли принятые в обществе нормы общения?

- Готов ли учитывать интересы других детей или коллективные интересы, умеет ли отстаивать своё мнение?

- Чувствует ли разницу в общении с детьми, учителями и другими взрослыми, родителями?

К моменту поступления в школу у ребёнка должен быть достаточно разнообразный опыт общения с незнакомыми людьми. Необходимо дать ему возможность самому установить контакты с окружающими в поликлинике, на детской площадке, в магазине и пр.

Интересно и полезно в свободное время организовать игру в "Школу". Устраивайте короткие (на 15-20 минут) "уроки", в которых ребёнок может играть роль как ученика, так и учителя…В ходе игры нужно давать ребёнку посильные задания и обязательно хвалить его, если он их выполнил.

Делать замечания в процессе игры можно, однако они должны носить характер рекомендаций и побуждать к дальнейшим действиям.

Помогайте ребенку преодолевать трудности. Во время совместных занятий каким-нибудь общим делом старайтесь собственным примером показывать, как нужно доводить начатое дело до конца, даже если не всё получается.

Читайте ребёнку книги и беседуйте с ним. После прочтения книги не откладывайте её сразу в сторону, задайте малышу несколько вопросов по содержанию только что прочитанного (например, кто главный герой, хороший он или плохой, как бы ты поступил и т. д.). Такие беседы способствуют развитию внимания, памяти и аналитического мышления.

А самое главное – постарайтесь не воспринимать занятия с ребёнком как тяжёлый труд, радуйтесь и получайте удовольствие от процесса общения, никогда не теряйте чувство юмора».

В заключении отметим, что для принятия взвешенного решения о том, готов ли ребёнок к обучению или отложить поступление в школу ещё на год, целесообразно обратиться за консультацией к квалифицированному психологу. Именно он сможет оценить ситуацию объективно и помочь родителям в принятии решения.

Напомним, Мининский университет оказывает родителям методическую, диагностическую и консультативную помощь по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей. Напомним, консультации экспертов-психологов осуществляются бесплатно. Записаться можно по ссылке.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина