Экс-главу Заволжья обязали восстановить снесенный им старинный дом в Городце. Фото: Яндекс. Карты

Экс-главу Заволжья Владимира Румянцева обязали восстановить старинный дом в Городце, на месте которого он построил современный кирпичный коттедж. Соответствующее требование было вручено ему еще в декабре 2022 года, сообщили в администрации Городецкого района.

Напомним, дом, о котором идет речь, находится в охранной зоне, поскольку он окружен объектами культурного и археологического наследия. По закону его реконструкция может быть проведена только с тем условием, что сохранится высота, этажность и другие параметры. В 2019 году бывший глава соседнего города Заволжья Владимир Румянцев выкупил этот дом, снес его, а на его месте построил современный двухэтажный особняк.

- В ходе осмотра, проведенного осенью 2022 года, выявлено, что на участке проводятся работы по строительству двухэтажного кирпичного дома с изменением высоты и площади ранее существующего деревянного жилого дома, - рассказали в районной администрации.

В результате постройка была признана самовольной, а собственнику направлено требование в срок до 1 июля 2023 года привести строящееся здание в соответствии с требованиями, указанными при разрешении на проведение реконструкции, то есть по факту восстановить облик старинного дома за свой счет.