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НовостиОбщество23 марта 2023 6:28

Федеральные трассы готовят к паводку в Нижегородской области

Под особым контролем находятся три моста и 10 участков дорог
Источник:kp.ru

Нижегородские дорожники готовят федеральные трассы к паводку. В зоне риска трассы М-7 «Волга», Р-177 «Поветлужье» и Р-158 Нижний Новгород – Саратов. Общая протяженность дорог составляет 577 километров, сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Дорожные службы очищают от снега, льда и мусора подмостовые русла, 60% водопропускных труб уже открыто для пропуска талых вод, все водосборные лотки очищены от наледи. Также ведется очистка обочин от снега.

Определены семь мобильных аварийных дорожных бригад, созданных для успешной ликвидации чрезвычайных ситуаций. На готовности 55 дорожных рабочих и 46 единиц спецтехники.

Под особым контролем находятся три моста и 10 участков дорог общей протяжённостью 16,5 км. Отдельно мониторится ситуация в зоне низководного моста через реку Вилейку в Арзамасском районе.

Сформированы специальные комиссии, созданные для более эффективного обеспечения бесперебойного проезда по федеральным трассам.

Даниил МАКУРИН