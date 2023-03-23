«Пари НН» присудили техническое поражение от «Торпедо» из-за выхода Михайлова на поле

Нижегородцам присудили техническое поражение со счетом 0:3. Фото: ФК "Пари НН".

Нижегородской футбольной команде «Пари НН» присудили техническое поражение со счетом 0:3 от «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородского футбольного клуба.

По имеющейся информации, КДК РФС удовлетворил протест «Торпедо» и аннулировал результат матча Российской премьер-лиги, завершившегося 19 марта со счетом 1:1.

Напомним, в той игре в заявке нижегородцев оказался полузащитник Ярослав Михайлов, у которого было 4 желтых карточки в сезоне. В соответствии с требованиями, игрок должен был пропустить матч, но этого не произошло.

Как объяснили в РПЛ, инцидент возник из-за нюансов в работе электронной системы, однако и клуб не предоставил информации о предупреждениях игрока во второй лиге.

Таким образом, официально счет матча — 0:3.

- Мы приносим извинения нашим болельщикам за возникшую ситуацию. ФК «Пари Нижний Новгород» не снимает с себя ответственность за произошедшее. И сделает всё, чтобы подобное не повторилось. Учитывая фактические обстоятельства данного дела, мы не согласны с вынесенным решением и рассматриваем возможность подать жалобу в Апелляционный комитет РФС. Мы убеждены, что спортивный результат команды должны добывать только на футбольном поле, - прокомментировал ситуацию гендиректор «Пари НН» Равиль Измайлов.