16 новых спортивных площадок появится в Нижнем Новгороде. Фото: тг-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде появится 16 новых спортивных площадок. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас в столице Приволжья действуют 43 такие площадки. Они подходят для людей с разной подготовкой: здесь можно делать как легкую разминку и элементарные упражнения, так и выполнять серьезные силовые тренировки – комплексы включают все необходимое для этого оборудование.

Новые спортивные комплексы появятся во всех районах города – в каждом по две. В ольшинстве районов они будут установлены на территории школ и спортивных секций.

КОНКРЕТНО

Где будут установлены спортивный комплексы в Нижнем Новгороде в 2023 году

- Автозаводский район: комплексная спортивная школа №1, ул. Космическая д. 58А и территория школы №119, ул. Дружаева, 5Б.

- Ленинский район: пр. Ленина, д.50 и пр. Ленина, д.30, корп.6.

- Канавинский район: территория спортивной школы «Олимп», ул. Коммунистическая, д.79 и школа № 181, ул. Лесной городок, д.6а.

- Московский район: ул. Коминтерна у д. 10 и ул. Мечникова у д. 55.

- Нижегородский район: школа олимпийского резерва №13 по настольному теннису», ул. Родионова, д. 28 и школа № 22, ул. Верхне-Печёрская, 5А.

- Приокский район: на стадионе «Радий», ул. Горная, 5 и территория школы № 154, ул. 40 лет Октября, д.2.

- Советский район: спортивная школа по парусному спорту», пос. Слуда, 24 и школа № 173, ул. Бекетова, д. 29а.

- Сормовский район: школа №183, ул. Энгельса, 27 и школа № 85 ул. Героев Космоса, 1.