Радиоэкскурсию о Горьком запустят в городской электричке Нижнего Новгорода 28 марта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Радиоэкскурсию в честь 155-летия Максима Горького запустят в городской электричке Нижнего Новгорода 28 марта. Электропоезд отправится с железнодорожного вокзала в 13:51, сообщает «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

В пути пассажиры смогут узнать интересные факты из жизни и творчества знаменитого земляка, также слушателям расскажут о его благотворительной деятельности. В разработке экскурсии принимали участие специалисты центральной городской детской библиотеки им. Горького.

Торжественное мероприятие по запуску радиоэкскурсии состоится на железнодорожном вокзале 28 марта в 13:15. В нем примут участие сотрудники учреждений образования и культуры, руководство компании-перевозчика и депутаты.