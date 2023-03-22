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НовостиОбщество22 марта 2023 14:49

Радиоэкскурсию о Горьком запустят в городской электричке Нижнего Новгорода 28 марта

В пути пассажиры смогут узнать интересные факты из жизни писателя
Источник:kp.ru
Радиоэкскурсию о Горьком запустят в городской электричке Нижнего Новгорода 28 марта.

Радиоэкскурсию о Горьком запустят в городской электричке Нижнего Новгорода 28 марта.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Радиоэкскурсию в честь 155-летия Максима Горького запустят в городской электричке Нижнего Новгорода 28 марта. Электропоезд отправится с железнодорожного вокзала в 13:51, сообщает «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

В пути пассажиры смогут узнать интересные факты из жизни и творчества знаменитого земляка, также слушателям расскажут о его благотворительной деятельности. В разработке экскурсии принимали участие специалисты центральной городской детской библиотеки им. Горького.

Торжественное мероприятие по запуску радиоэкскурсии состоится на железнодорожном вокзале 28 марта в 13:15. В нем примут участие сотрудники учреждений образования и культуры, руководство компании-перевозчика и депутаты.