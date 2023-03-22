Студенты Мининского университета встретились с участниками СВО

Встреча студентов Мининского университета с участниками СВО состоялась 21 марта в рамках Всероссийского проекта “Я горжусь героями”. На встрече присутствовали более 80 студентов факультета психологии и педагогики и естественно-географического факультета вуза.

- Мининский университет присоединился к проекту в ноябре 2022 года, - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Уверен, что такие личные встречи, в том числе с участниками СВО, позволяют нашим студентам узнать все из первых уст, а также задать те вопросы, которые их интересуют. Проект “Я горжусь героями” помогает формированию у студентов гражданской позиции и мировоззрения.

Со студентами Мининского общался старший преподаватель 210 Межвидового регионального учебного центра инженерных войск ВС РФ, майор Станислав Николаев, который на протяжении 8 месяцев служил в зоне СВО.

Мероприятие состоялось в рамках проекта “Я горжусь героями”

- В рамках военно-патриотического направления мы посещаем школы, вузы, военные учебные центры, мы передаем опыт, рассказываем об СВО, отвечаем на вопросы, - объяснил он. - Информации на просторах Интернета достаточно много, но нужно относится к ней избирательно. Наши беседы полезны как юношам, так и девушкам, ведь мы говорим только о том, что видели сами.

Кроме того, студентам продемонстрировали элементы защитной экипировки саперов, военные экспонаты и иные атрибуты.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина