Почти 500 лифтов заменят в домах Дзержинска к 2025 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Порядка 500 лифтов заменят в домах Дзержинска в ближайшие два года. Модернизация коснется 120 многоквартирных домов. Об этом сообщил председатель городского комитета Олег Богданов на заседании городского хозяйства по благоустройству Дзержинск, информирует пресс-служба местной Гордумы.

- Каждая кабина будет оборудована видеокамерой, подключенной к системе «Безопасный город». Это позволит снизить в разы вандализм и другие правонарушения, - рассказал Олег Богданов.

Капитальный ремонт в этих домах не проводился уже больше 20 лет, а нормативный срок по эксплуатации лифтового оборудования составляет не более 25 лет. Региональное правительство совместно Нижегородским фондом ремонта МКД приняло программу по замене лифтов в таких домах.

Со слов директора МКУ «Городское жилье» Дмитрия Москвичева стало известно, что в 2023 году в Дзержинске планируется привести в порядок 18 многоквартирных домов. Помимо лифтового оборудования, здесь будет сделан капитальный ремонт крыш и фасадов. Распределение подрядных организаций уже проведено. Последним шагом станет заключение договора. Работы должны завершиться до 31 декабря 2023 года.

Директор департамента ЖКХ администрации Дзержинска Александр Платонов сообщил, что на сегодняшний день составлен перечень многоквартирных домов, где уже в этом году Фонд капительного ремонта Нижегородской области обновит лифтовое оборудование.

- В общей сложности обновят 56% лифтов, отработавших более 25 лет, - подчеркнул он. - Совместно с Фондом мы работаем над расширением перечня на следующий год, чтобы к 2025 году в Дзержинске не осталось старого лифтового оборудования.

Даниил МАКУРИН