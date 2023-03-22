Молодежь Дзержинска намерена бороться с надписями вандалов на фасадах зданий

Молодежная администрация города Дзержинска презентовала главе Дзержинска Ивану Носкову проект возрождения традиции художественного оформления видовых фасадов зданий на центральных улицах города. В первую очередь главе города представили эскизы, которые планируется разместить на фасадах домов по проспекту Циолковского и на улице Кирова.

«Дзержинские дома еще с основания города строители украшали, например, мозаиками. Намерение молодежи возродить советскую традицию украшения фасадов домов тематическими полотнами можно только приветствовать. Важно, чтобы каждый рисунок нес не только художественную, но и познавательную нагрузку. Не только дети, но и многие взрослые в Дзержинске не знают всю историю города, его выдающихся жителей, героев. Важно, чтобы именно наша молодежь возродила традицию помнить, уважать историю родного города и гордиться ею», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Уже в этом году на части фасадов жилых зданий могут появиться портреты легендарных авиаконструкторов и известных композиторов. Помимо украшения фасадов, молодежь Дзержинска структурировала вандальные надписи на фасадах жилых домов, магазинов, на ограждениях по всему городу, что позволило выявить почерк каждого нарушителя. Вся информация передана в Управление МВД России по г. Дзержинску для проведения следственных действий.

«Мы собрали единую базу фото- и видеоматериалов, фиксирующих случаи вандализма, для дальнейшего использования их с целью установления личностей нарушителей, – рассказал глава молодежной администрации Дзержинска Илья Власенков. – Сейчас это непубличная информация, но мы готовы разработать портал, который станет интерактивной площадкой для обратной связи и добавления пользователями информации о фактах вандализма, а также полезной и интересной информации о вело-, авто- и пешеходных туристических маршрутах и местах, где можно сделать удачные фото. Там же будут все социальные учреждения и досуговые центры с графиками работы, лента новостей, информация об общегородских проектах и акциях».

Инициативу молодежи поддержала Дума города Дзержинска. «На мой взгляд, очень важно, что выявлением вандалов занялась именно молодежь. Ведь, по сути, именно представители молодого поколения, к сожалению, иногда портят внешний вид зданий в нашем городе. У них есть желание самовыразиться, продемонстрировать свое творчество, и проект оформления зданий художественным граффити – как раз та самая альтернатива, которую мы можем дать молодежи. К тому же это будет действительно красиво и познавательно. Очень надеемся, что к этому цивилизованному творчеству присоединятся и те молодые люди, которые раньше занимались вандализмом», – говорит депутат Думы г. Дзержинска Ирина Скрягина.

Напоминаем, в настоящее время заявление о вандализме можно подать:

- лично заявителем в администрацию города Дзержинска (г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, кабинет № 11 с 9:00 до 18:00 с понедельника по четверг, с 9:00 до 17:00 в пятницу, перерыв на обед с 13:00 до 13:48);

- по электронной почте на адрес official@adm.dzr.nnov.ru.

Поступившие материалы рассматриваются с проведением в установленном порядке выездной проверки по факту сообщения о правонарушении.

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска