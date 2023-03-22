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НовостиПолитика22 марта 2023 13:20

Вадим Булавинов прокомментировал заочный приговор украинского суда

Решением украинского суда ему назначено 15 лет тюрьмы
Валерия МУРОМЦЕВА
Вадим Булавинов прокомментировал заочный приговор украинского суда.

Вадим Булавинов прокомментировал заочный приговор украинского суда.

Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Депутат Госдумы и экс-мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов прокомментировал приговор, который украинский суд вынес в отношении него. По словам чиновника, он не получал каких-либо уведомлений и об этом приговоре узнал из средств массовой информации.

- Зачем эту глупость комментировать? Вот так они меня поздравили с 60-летним юбилеем,– приводит слова Вадима Булавинова «Ъ-Приволжье».

Как сообщалось ранее, Вадима Булавинова заочно приговорили к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества на Украине. Бывшего нижегородского мэра и ещё 19 депутатов Госдумы РФ обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в связи с тем, что в феврале 2022 года они поддержали обращение к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР самостоятельными государствами.