Вадим Булавинов прокомментировал заочный приговор украинского суда. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Депутат Госдумы и экс-мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов прокомментировал приговор, который украинский суд вынес в отношении него. По словам чиновника, он не получал каких-либо уведомлений и об этом приговоре узнал из средств массовой информации.

- Зачем эту глупость комментировать? Вот так они меня поздравили с 60-летним юбилеем,– приводит слова Вадима Булавинова «Ъ-Приволжье».

Как сообщалось ранее, Вадима Булавинова заочно приговорили к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества на Украине. Бывшего нижегородского мэра и ещё 19 депутатов Госдумы РФ обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в связи с тем, что в феврале 2022 года они поддержали обращение к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР самостоятельными государствами.