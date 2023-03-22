Прием заявлений в первые классы школ Дзержинска начнется 1 апреля

На следующей неделе, 1 апреля, в Дзержинске начнется прием документов на поступление в первые классы общеобразовательных школ на 2023-2024 учебный год. Традиционно он пройдет в два этапа.

С 1 апреля по 30 июня школы будут принимать заявления от родителей детей, проживающих на закрепленной за школой территории, и тех, кто имеет внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления. Второй этап – с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября – предназначен для детей, не проживающих на закрепленной за школой территории. Это значит, что в данный период родители могут подать заявление в учебные заведения другого района.

Заявление можно будет подать через портал Госуслуг, через операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении или лично в образовательной организации.

К заявлению родителям необходимо приложить копии следующих документов:

- документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);

- свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала);

- свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение в школе, где уже обучаются брат или сестра ребенка);

- документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);

- свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (или справки о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства);

- документа родителя (законного представителя), подтверждающего право первоочередного приема;

- заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

Отдельно отметим, что в школу «Город наук», которая расположена на ул. Самохвалова и будет запущена в 2023 году, перейдут дети, обучающиеся в школе №2 и бывшей школе №35. Также в 1 класс «Города наук», рассчитанного на 792 места, на первом этапе приема смогут записаться те, кто прописан в микрорайоне Комсомольском, закрепленном за школой, и те, чьи старшие братья и сестры уже обучаются в школе № 2. На втором этапе заявления смогут подать родители первоклассников из других районов города. Всего в школе планируется три первых класса по 30 человек. Прием заявлений начнется с 1 апреля и будет также проходить на портале Госуслуг, через почтовых операторов и в самой школе с понедельника по субботу с 8:30 до 16:00 по адресу: ул. Гагарина, 3, каб. 25.

Напоминаем, что в первые классы принимаются дети, достигшие к 1 сентября возраста от 6 с половиной до 8 лет. Консультацию по вопросам приема в первый класс можно получить в департаменте образования администрации Дзержинска по телефонам: 8 (8313) 25-04-07, 26-29-79.

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска