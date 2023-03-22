Директор департамента информационных технологий АО «Нижегородский водоканал» стал спикером вебинара

Александр Ермольчев, директор департамента информационных технологий АО «Нижегородский водоканал» стал спикером вебинара по теме «Профессиональная трансформация в сфере ЖКХ», который проводился Университетом Иннополис. Цель вебинара - повышение информированности о требованиях к компетенциям специалистов сферы жилищно-коммунального хозяйства. Участники вебинара обсудили задачи и сдерживающие факторы внедрения системы непрерывного обучения на предприятиях, а также выделили основные направления развития подготовки кадров отрасли до 2030 года.

С приветственным словом к участникам вебинара обратилась заместитель директора по направлению «Умный город» Проектной дирекции Минстроя России Дарья Долгих. Она отметила, что отрасль строительства и ЖКХ в настоящее время нуждается в наращивании кадрового потенциала. Особенно остро, по мнению Долгих, эта задача стоит в части цифровых компетенций. В этой связи она подчеркнула важную роль Университета Иннополис.

«Индустрия остро нуждается в реализации кадрового потенциала в части цифровых компетенций. На сегодняшний день и регионы, и участники рынка констатируют сильную потребность в новых кадрах для индустрии. Иннополис для нас выступает опорным образовательным и единым учебно-методологическим центром в рамках мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»», — заявила заместитель руководителя Проектной дирекции Минстроя России Дарья Долгих.

В свою очередь Екатерина Красникова, руководитель отраслевого направления «Городское хозяйство» в Секторе отраслевого взаимодействия Университета Иннополис, отметила рост спроса в отрасли на квалифицированные в части цифровых компетенций кадры. По её мнению, рост этот обусловлен проходящими в настоящее время в нашей стране процессами внедрения цифровых технологий и импортозамещения.

«Профессиональная трансформация, повышение цифровой грамотности сотрудников отрасли ЖКХ и строительства — это необходимое условие для развития всей отрасли. Это связано с тем, что внедрение новых технологий и задача по импортозамещению предъявляют новые, более высокие требования к специалистам», — отметила Екатерина Красникова и анонсировала новую обучающую программу Университета Иннополис, которая включает лекции, практики и деловую игру. По её словам, программа позволит слушателям приобрести те компетенции, которые помогут им в дальнейшем успешно проходить программы непрерывного обучения на своих предприятиях.

Директор департамента информационных технологий АО «Нижегородский водоканал» Александр Ермольчев подчеркнул, что решение проблемы повышения цифровых компетенций работников сферы жилищно-коммунального хозяйства возможно только в рамках тесного сотрудничества предприятий отрасли с университетами.

«В настоящее время в ЖКХ наблюдается нехватка специалистов в области IT-технологий, а также цифровых компетенций у самих работников сферы. Преодолеть эту проблему можно только путём активного сотрудничества организаций ЖКХ-сферы с вузами, занимающимися подготовкой специалистов IT-сферы и разработкой программ повышения квалификации в области цифровых компетенций», — сказал Александр Ермольчев.

Напомним, что АО «Нижегородский водоканал» уже второй год активно ведет работу в составе федеральной отраслевой рабочей группы по городскому хозяйству. В сотрудничестве с Иннополисом и рядом других университетов АО «Нижегородский водоканал» принимает участие в разработке и внедрении профильных образовательных программ в области IT-технологий для сотрудников сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также оценке разрабатываемого для предприятий ЖКХ Стандарта цифровой зрелости. В ноябре 2022 года в рамках крупнейшего в России форума о цифровой трансформации Digital Innopolis Days АО «Нижегородский водоканал» получило благодарность «За активное участие, плодотворное сотрудничество и неоценимый вклад в работу Опорного образовательного центра АНО ВО «Университет Иннополис» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»».

Фото: АО «Нижегородский водоканал»