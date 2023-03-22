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НовостиОбщество22 марта 2023 11:33

Директор департамента информационных технологий АО «Нижегородский водоканал» стал спикером вебинара

Вебинар на тему «Профессиональная трансформация в сфере ЖКХ» организован Университетом Иннополис
Директор департамента информационных технологий АО «Нижегородский водоканал» стал спикером вебинара

Директор департамента информационных технологий АО «Нижегородский водоканал» стал спикером вебинара

Александр Ермольчев, директор департамента информационных технологий АО «Нижегородский водоканал» стал спикером вебинара по теме «Профессиональная трансформация в сфере ЖКХ», который проводился Университетом Иннополис. Цель вебинара - повышение информированности о требованиях к компетенциям специалистов сферы жилищно-коммунального хозяйства. Участники вебинара обсудили задачи и сдерживающие факторы внедрения системы непрерывного обучения на предприятиях, а также выделили основные направления развития подготовки кадров отрасли до 2030 года.

С приветственным словом к участникам вебинара обратилась заместитель директора по направлению «Умный город» Проектной дирекции Минстроя России Дарья Долгих. Она отметила, что отрасль строительства и ЖКХ в настоящее время нуждается в наращивании кадрового потенциала. Особенно остро, по мнению Долгих, эта задача стоит в части цифровых компетенций. В этой связи она подчеркнула важную роль Университета Иннополис.

«Индустрия остро нуждается в реализации кадрового потенциала в части цифровых компетенций. На сегодняшний день и регионы, и участники рынка констатируют сильную потребность в новых кадрах для индустрии. Иннополис для нас выступает опорным образовательным и единым учебно-методологическим центром в рамках мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»», — заявила заместитель руководителя Проектной дирекции Минстроя России Дарья Долгих.

В свою очередь Екатерина Красникова, руководитель отраслевого направления «Городское хозяйство» в Секторе отраслевого взаимодействия Университета Иннополис, отметила рост спроса в отрасли на квалифицированные в части цифровых компетенций кадры. По её мнению, рост этот обусловлен проходящими в настоящее время в нашей стране процессами внедрения цифровых технологий и импортозамещения.

«Профессиональная трансформация, повышение цифровой грамотности сотрудников отрасли ЖКХ и строительства — это необходимое условие для развития всей отрасли. Это связано с тем, что внедрение новых технологий и задача по импортозамещению предъявляют новые, более высокие требования к специалистам», — отметила Екатерина Красникова и анонсировала новую обучающую программу Университета Иннополис, которая включает лекции, практики и деловую игру. По её словам, программа позволит слушателям приобрести те компетенции, которые помогут им в дальнейшем успешно проходить программы непрерывного обучения на своих предприятиях.

Директор департамента информационных технологий АО «Нижегородский водоканал» Александр Ермольчев подчеркнул, что решение проблемы повышения цифровых компетенций работников сферы жилищно-коммунального хозяйства возможно только в рамках тесного сотрудничества предприятий отрасли с университетами.

«В настоящее время в ЖКХ наблюдается нехватка специалистов в области IT-технологий, а также цифровых компетенций у самих работников сферы. Преодолеть эту проблему можно только путём активного сотрудничества организаций ЖКХ-сферы с вузами, занимающимися подготовкой специалистов IT-сферы и разработкой программ повышения квалификации в области цифровых компетенций», — сказал Александр Ермольчев.

Напомним, что АО «Нижегородский водоканал» уже второй год активно ведет работу в составе федеральной отраслевой рабочей группы по городскому хозяйству. В сотрудничестве с Иннополисом и рядом других университетов АО «Нижегородский водоканал» принимает участие в разработке и внедрении профильных образовательных программ в области IT-технологий для сотрудников сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также оценке разрабатываемого для предприятий ЖКХ Стандарта цифровой зрелости. В ноябре 2022 года в рамках крупнейшего в России форума о цифровой трансформации Digital Innopolis Days АО «Нижегородский водоканал» получило благодарность «За активное участие, плодотворное сотрудничество и неоценимый вклад в работу Опорного образовательного центра АНО ВО «Университет Иннополис» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»».

Фото: АО «Нижегородский водоканал»