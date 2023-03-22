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НовостиОбщество22 марта 2023 11:16

Нижегородская дума приняла порядок увольнения чиновников из-за утраты доверия

Проект решения был подготовлен прокуратурой города
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Городская Дума Нижнего Новгорода приняла Порядок освобождения от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия.

Городская Дума Нижнего Новгорода приняла Порядок освобождения от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Городская Дума Нижнего Новгорода приняла порядок отставки муниципальных служащих из-за утраты доверия. Нововведение было подготовлено и предложено местной прокуратурой в целях исполнения требований федерального антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Предлагается увольнять чиновников, которые не принимают меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которой они являются. Поводом для увольнения может послужить непредставление сведений о своих доходах, имуществе и аналогичных сведений о супругах и несовершеннолетних детях или же предоставление недостоверных данных.

Кроме того, с муниципальной должности могут уволить тех, кто на платной основе участвуют в работе органа управления коммерческой организации и занимается предпринимательской деятельности.

В отставку могут отправить за участие в органах управления, попечительских или наблюдательных советах иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их подразделений на территории РФ.

Решение об отставке по утрате доверия будут принимать депутаты в ходе открытого голосования.

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