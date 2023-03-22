Транспортные карты с новым дизайном продают в Нижегородской области

Новые транспортные карты. Фото: Евгения ГУСЕВА

ООО «Ситикард» обновил дизайн транспортной карты на синюю цветовую гамму. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

– Новые карты доступны в пунктах распространения на всей территории Нижегородской области, в том числе в кассах нижегородского метро, газетных киосках и почтовых отделениях, – рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

На картах предустановлен самый распространённый тариф «электронный кошелек», который позволяет платить за проезд в любом транспорте на территории региона.

– На обороте карты есть QR-код, в котором зашифрован уникальный номер транспортной карты. Это позволит быстро пополнять счет карты, не вводя в ручную её номер. Для пополнения нужно сканировать код в стандартном приложении в своем телефоне, – добавила Алёна Чернышова.

Напомним, что в Нижнем Новгороде с 25 марта временно приостановят движение троллейбусов №13 по маршруту Площадь Минина – микрорайон Щербинки-2.

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