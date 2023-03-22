Замдиректора «Школы 800» Маргарита Банникова перешла в образовательный центр «Сириус». Фото: сайт НРО "Единой России"

Заместитель директора нижегородской «Школы 800» Маргарита Банникова перешла на работу в федеральный образовательный центр «Сириус». Об этом сообщает политический обозреватель Андрей Вовк в своем телеграм-канале.

Согласно информации, в «Сириусе» Банникова возглавила департамент научно-технологического развития, культуры и спорта.

- Вообще Банникова с её опытом могла бы стать новым министром образования Нижегородской области, но случился очень перспективный переход на федеральный уровень в «Сириус», - прокомментировал Андрей Вовк.

Ранее Маргарита Банникова работала директором школы №79 Нижнего Новгорода, а в октябре 2020 года была назначена заместителем министра образования региона. Заместителем директора "Школы 800" она стала в феврале 2022 года.

Напомним, сейчас исполняющим обязанности министра образования Нижегородской области является Ирина Кизилова, которая ранее была заместителем Ольги Петровой. Ольга Петрова покинула свой пост в конце февраля в связи с переходом на должность заместителя министра науки и высшего образования РФ.