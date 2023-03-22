Автомобилистам запретили скрывать номера на платных стоянках Нижнего Новгорода

Паркомат.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Автомобилистам запрещается скрывать номера на платных стоянках Нижнего Новгорода. Такое решение поддержали депутаты городской Думы.
Известно, что на платных парковках нельзя будет оставлять машины с нечитаемыми, намеренно видоизмененными номерами.
– Оператору платных парковок разрешается освобождать государственные знаки от материалов и устройств, мешающих их идентификации, – уточняется в сообщении. – Однако действия оператора не должны привести к повреждению машин. Чтобы следить за всем процессом будет организована видеофиксация.
Напомним, что все платные парковки полноценно заработали в Нижнем Новгороде уже с 1 января 2023 года.
Как оплатить парковку?
Время нахождения автомобиля на парковке будут контролировать устройства фотофиксации. Пользователь обязан в течение 15 минут с момента въезда на парковку осуществить оплату, выбрав удобный для себя способ:
• SMS на короткий номер;
• приложение для мобильных устройств (смартфоны, планшеты) под управлением операционных систем iOS, Android;
• паркоматы;
• в личном кабинете пользователя на информационном парковочном портале Нижнего Новгорода
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