Волна эвакуаций прокатилась по нижегородским техникумам 22 марта

Эвакуированы 10 колледжей и техникумов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Колледжи и техникумы массово эвакуировали в Нижнем Новгороде и других городах области 22 марта. Как сообщает телеграм-канал «Нижний №1», нижегородцы сообщают об эвакуации в десяти учебных заведениях:

— Нижегородский строительный техникум;

— Сормовский механический техникум;

— Нижегородский радиотехнический колледж;

— Нижегородский колледж малого бизнеса;

— Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства;

— Нижегородский техникум транспортного обслуживания и сервиса;

— Нижегородский авиационный технический колледж

— Дзержинский педагогический колледж;

— Кстовский нефтяной техникум;

— Богородский политехнический техникум.

Этот список продолжает пополняться. О причинах произошедшего не сообщается.

Напомним, что буквально пару недель назад массовые эвакуации проводились в техникумах и вузах Нижнего Новгорода.

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