Волна эвакуаций прокатилась по нижегородским техникумам 22 марта

Эвакуированы 10 колледжей и техникумов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Колледжи и техникумы массово эвакуировали в Нижнем Новгороде и других городах области 22 марта. Как сообщает телеграм-канал «Нижний №1», нижегородцы сообщают об эвакуации в десяти учебных заведениях:
— Нижегородский строительный техникум;
— Сормовский механический техникум;
— Нижегородский радиотехнический колледж;
— Нижегородский колледж малого бизнеса;
— Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства;
— Нижегородский техникум транспортного обслуживания и сервиса;
— Нижегородский авиационный технический колледж
— Дзержинский педагогический колледж;
— Кстовский нефтяной техникум;
— Богородский политехнический техникум.
Этот список продолжает пополняться. О причинах произошедшего не сообщается.
Напомним, что буквально пару недель назад массовые эвакуации проводились в техникумах и вузах Нижнего Новгорода.
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