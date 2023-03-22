Две трети детей зачислены в «Школу 800» из соседних школ в Верхних Печерах

Школа 800. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В «Школе 800» подвели итоги приемной кампании 2022-2023 учебного года. В образовательный центр было зачислено 532 ребёнка, из которых 348 ребят пришли из школ, расположенных в Верхних Печерах и соседнем микрорайоне. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Две трети наших сегодняшних учеников – это жители Верхних Печер, проживающие в близлежащих от «Школы 800» домах, либо те, кто учился в загруженных школах микрорайона, – рассказал директор АНОО «Школа 800» Марк Сартан.

Благодаря этому удалось существенно разгрузить близлежащие учебные заведения. Так, 178 детей ранее обучались в школе №103, 76 детей – в школе №22, еще 94 человека поступили в «Школу 800» из школ №7, 42 и 102.

Напомним, что торжественное мероприятие, посвященное запуску новейшего ультрасовременного корпуса «Школы 800» в Верхних Печерах состоялось в Нижнем Новгороде 22 февраля.

Само здание образовательного центра сильно отличается по внешнему виду от всех школ, которые когда-либо строились в нашем городе. Оно построено по авторскому архитектурному проекту и имеет полукруглую форму. Здесь два пятиэтажных корпуса, широкие коридоры, а также уникальный для российских школ просторный атриум – застекленный внутренний двор. Но обо всем по порядку.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен