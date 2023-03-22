Экс-мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине

Депутат Госдумы от Нижегородской области Вадим Булавинов. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Экс-мэра Нижнего Новгорода и депутата Госдумы РФ от Нижегородской области Вадима Булавинова заочно приговорили к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества на Украине. Об этом сообщает генпрокуратура Украины в своем официальном телеграм-канале.

Вадима Булавинова и ещё 19 депутатов Госдумы РФ обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. 15 февраля 2022 года они поддержали постановление об обращении к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР самостоятельными, суверенными и независимыми государствами.

22 февраля они проголосовали за ратификацию «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между Россией и республиками ДНР и ЛНР.

– Сейчас прокуроры Черновицкой областной прокуратуры поддерживают обвинения в отношении еще 44 депутатов РФ, – говорится в сообщении.

Напомним, что 21 нижегородское предприятие оборонно-промышленного комплекса попало под санкции Украины. Ограничения введены на пять лет, то есть до октября 2027 года.

Также нижегородские музыканты - братья Сергей и Владимир Кристовские из группы «Uma2rman» попали под санкции Украины. Также в список попала уроженка Нижнего Новгорода певица Ольга Кормухина.

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