Доследственная проверка организована из-за отравления семьи угарным газом в Кстовском районе

Организована доследственная проверка. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Доследственная проверка организована из-за отравления женщины и двоих детей угарным газом в Кстовском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Несчастный случай произошел вечером 21 марта в одной из квартир на пятом этаже многоквартирного дома в поселке Селекционной станции. В больницу были госпитализированы 35-летняя женщина и двое детей – девочки 5 и 15 лет. Их жизни ничего не угрожает.

– Сейчас следователи совместно с представителями газоснабжающей организации продолжают работать на месте происшествия, – уточнили в ведомстве. – Выясняются причины произошедшего. Будет исследовано газовое оборудование на его исправность и правильность размещения в жилом помещении.

Известно, что в тот вечер при работе газовой колонки и газовой плиты была включена вытяжка на кухне.

Напомним, что в феврале в Нижнем Новгороде целая семья насмерть отравилась угарным газом, выжил лишь трехмесячный малыш. Почувствовав себя плохо, люди вызвали «скорую», но открыть дверь уже не смогли. Когда ее взломали спустя продолжительное время, все, кроме младенца, были уже мертвы.

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