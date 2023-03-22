На благоустройство берегов реки Борзовки в Нижнем Новгороде потратят почти 155 млн рублей

Река Борзовка. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

На комплексное благоустройство берегов реки Борзовки в Нижнем Новгороде направят около 155 миллионов рублей. Такими планами в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

– Несколько лет назад именно жители подняли вопрос расчистки реки. Они сами неоднократно проводили там субботники. Сейчас под их контролем – все этапы благоустройства, – уточнил глава региона.

Известно, что в 2023 году примерно четыре километра русла Борзовки будет расчищено по национальному проекту «Экология». На эти цели деньги поступят из федерального бюджета, также планируется региональное софинансирование.

Более 92 миллионов рублей инвестиций поступит для строительства сети канализации с ликвидацией открытых выпусков стоков в Борзовку.

Такой комплексный подход позволит улучшить экологические условия жизни для 140 тысяч нижегородцев, проживающих на территории Ленинского района.

Напомним, что реки Тёша, Сатис и Вичкинза расчистили в Нижегородской области. Эти работы вошли в перечень мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров» - это позволило повысить качество жизни местного населения, а также создать дополнительные туристические объекты.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен