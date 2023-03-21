Новый маршрут свяжет микрорайон Бурнаковский и автовокзал Щербинки уже в апреле

Новый автобус «Микрорайон Бурнаковский – автовокзал Щербинки» запустят в апреле. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

Автобусный маршрут «Микрорайон Бурнаковский – автовокзал Щербинки» могут запустить в Нижнем Новгороде уже в апреле. Целесообразность такого решение признали депутаты в ходе выездного совещания, которое провел Центр развития транспортных систем Нижегородской области.

Нижегородцы неоднократно жаловались на плохое транспортное обслуживание нового микрорайона Бурнаковский и просили добавить автобусов – например, продлить маршрут А-30. Однако данный маршрут (площадь Горького - завод Керамик) обслуживают автобусы большой вместимости, и на Бурнаковке для их разворота просто нет места. Поэтому скорее всего, маршрут А-30 будет сохранен в том виде, в котором он существует сейчас, а из Бурнаковки в Щербинки пустят автобусы среднего класса.

По словам главы ЦРТС Нижегородской области Артема Бафанова, запуск нового маршрута «Микрорайон Бурнаковский – автовокзал Щербинки» возможен уже в апреле. Чтобы автобусы ходили с интервалом 10-15 минут, их на маршруте должно быть 10 единиц.